Раздел: Культура
Три «Каннских льва»: рекламный ролик взорвал фестиваль рекламы
Снятый в Киеве, рекламный ролик итальянского бренда одежды Diesel, получил три награды фестиваля рекламы "Каннские львы".
Победу реклама получила в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), продакшн-дизайн ("Бронзовый лев") и операторская работа ("Серебряный лев"), сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Идея принадлежит французскому продакшна Division и режиссеру Франсуа Русселе. Концепт же разработало рекламное агентство Publicis. И история ролика – ответственность Франсуа. Он имеет Каннского льва. С Руссоле мы уже работали ранее в проекте Dior. Кроме того он имеет опыт сотрудничества с Nike", – говорит продюсер Family Production Никита Буковский.
По его словам, идея ролика в том, что у каждого человека есть свои недостатки, но этого не стоит стесняться и надо быть самим собой.
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В видео есть кадры снятые на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве. Основная локация с монтажной комнатой – это Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Аэропорт воссоздали с помощью декораций в Здании торговли на Львовской площади.
Победу реклама получила в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), продакшн-дизайн ("Бронзовый лев") и операторская работа ("Серебряный лев"), сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Идея принадлежит французскому продакшна Division и режиссеру Франсуа Русселе. Концепт же разработало рекламное агентство Publicis. И история ролика – ответственность Франсуа. Он имеет Каннского льва. С Руссоле мы уже работали ранее в проекте Dior. Кроме того он имеет опыт сотрудничества с Nike", – говорит продюсер Family Production Никита Буковский.
По его словам, идея ролика в том, что у каждого человека есть свои недостатки, но этого не стоит стесняться и надо быть самим собой.
Читайте также: Рекламный ролик Titanfall 2 под песню Beatles
В видео есть кадры снятые на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве. Основная локация с монтажной комнатой – это Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Аэропорт воссоздали с помощью декораций в Здании торговли на Львовской площади.
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