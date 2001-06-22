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Раздел: Культура  
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Три «Каннских льва»: рекламный ролик взорвал фестиваль рекламы

Три «Каннских льва»: рекламный ролик взорвал фестиваль рекламыСнятый в Киеве, рекламный ролик итальянского бренда одежды Diesel, получил три награды фестиваля рекламы "Каннские львы".

Победу реклама получила в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), продакшн-дизайн ("Бронзовый лев") и операторская работа ("Серебряный лев"), сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Идея принадлежит французскому продакшна Division и режиссеру Франсуа Русселе. Концепт же разработало рекламное агентство Publicis. И история ролика – ответственность Франсуа. Он имеет Каннского льва. С Руссоле мы уже работали ранее в проекте Dior. Кроме того он имеет опыт сотрудничества с Nike", – говорит продюсер Family Production Никита Буковский.


По его словам, идея ролика в том, что у каждого человека есть свои недостатки, но этого не стоит стесняться и надо быть самим собой.

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В видео есть кадры снятые на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве. Основная локация с монтажной комнатой – это Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Аэропорт воссоздали с помощью декораций в Здании торговли на Львовской площади.
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 Теги: ролик, реклама, фестиваль

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Сегодня, 14:39 » Автор: Ульяна Воликовская
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