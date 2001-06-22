Раздел: Культура
Миранда Керр показала своего маленького сына
Чуть больше месяца назад модель Миранда Керр второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу Эвану Шпигелю сына.
После рождения ребенка супруги практически сразу вышли на связь с журналистами и рассказали о своих эмоциях, однако на публике не появлялись, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Наконец, Миранда решила оставить затворничество.
Читайте также: Миранда Керр опубликовала фото нового бойфренда
Папарацци сфотографировали молодую маму, когда та вместе с малышом приехала на прием к врачу.
После рождения ребенка супруги практически сразу вышли на связь с журналистами и рассказали о своих эмоциях, однако на публике не появлялись, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Наконец, Миранда решила оставить затворничество.
Читайте также: Миранда Керр опубликовала фото нового бойфренда
Папарацци сфотографировали молодую маму, когда та вместе с малышом приехала на прием к врачу.
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