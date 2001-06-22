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Раздел: Культура  
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Миранда Керр показала своего маленького сына

Миранда Керр показала своего маленького сынаЧуть больше месяца назад модель Миранда Керр второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу Эвану Шпигелю сына.

После рождения ребенка супруги практически сразу вышли на связь с журналистами и рассказали о своих эмоциях, однако на публике не появлялись, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Наконец, Миранда решила оставить затворничество.

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Папарацци сфотографировали молодую маму, когда та вместе с малышом приехала на прием к врачу.
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 Теги: артисты, Папарацци, дети

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Сегодня, 16:03 » Автор: Ульяна Воликовская
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