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Раздел: Культура  
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Мел Гибсон сыграет в новой части «Вия»

Мел Гибсон сыграет в новой части «Вия»Как стало известно, выход триквела фильма «Вий» 2014 года «Путешествие в Индию. На пороге бессмертия» запланирован на 2020 год.

Ожидается, что в картине будет сниматься Мэл Гибсон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Politeka.

«Мы часть уже отсняли материала, часть съемок будет в конце года и зимой — часть в Индии, часть в Китае. Я думаю, что в 2020 году будет все-таки выход третьей части. Есть договоренность, будет Мэл Гибсон одним из ключевых актеров», — сказал продюсер проекта Петрухин.

Также он отметил, что триквел «Путешествие в Индию. На пороге бессмертия» является совместным проектом России, Китая и Индии. Известно, что бюджет фильма составит $40 млн.

Также по сюжету новой картины, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, английский путешественник Джонотан Грин будет вынужден задержаться в Индии.

Напомним, американский актер Кевин Спейси возвращается в киноиндустрию после уничтоженной секс-скандалами карьеры. До недавнего времени актер находился на реабилитации после обвинений в педофилии: всплыли интимные подробности 30-летней давности о сексуальных домогательствах Кевина Спейси до 14-летнего Энтони Реппе.

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В результате от звезды Голливуда отказался Ридли Скотт, заменив его на Кристофера Пламмера. Режиссер решил, что участие в фильме «Все деньги мира» актера с таким неоднозначным прошлым негативно скажется на рейтинге картины.
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 Теги: фильм, Гоголь, Вий

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Сегодня, 16:27 » Автор: Ульяна Воликовская
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