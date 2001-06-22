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Раздел: Культура  
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Звезды «Игры престолов» сыграют свадьбу

Звезды «Игры престолов» сыграют свадьбуЗвезды сериала "Игра престолов" Кот Гарингтон и Роуз Лесли в субботу сыграют свадьбу на северо-востоке Шотландии.

Пара, исполнившая в картине роль Джона Сноу и Игритт, познакомилась на съемках 2012 года, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на BBCUkrainian.

Отец актрисы, Себастьян Лесли, имеет замок в шотландском Вордхилл в Абердиншир, где и состоится свадьба.

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О своей помолвке пара объявила еще в сентябре.
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 Теги: Игра Престолов, актеры, свадьба

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Сегодня, 17:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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