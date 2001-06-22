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Раздел: Культура  
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Отец Майкла Джексона госпитализирован

Отец Майкла Джексона госпитализированДжо Джексон известен как «музыкальный патриарх» семьи Джексонов.

89-летний Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона, госпитализирован в США, передают американские СМИ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

Ранее у Джо Джексона была диагностирована последняя стадия рака. По данным СМИ, отец легендарного короля поп-музыки находится при смерти.
Джо Джексона поддерживает вся его большая семья: рядом с ним находится супруга Кэтрин, дети и внуки.

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В 1963 году он основал группу The Jackson Brothers, позже переименованную в Jackson 5, в которой начинал карьеру Майкл Джексон.
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 Теги: Джо Джексон, госпитализирован

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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