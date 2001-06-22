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Раздел: Культура  
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Звезда "Гарри Поттера" вернулась к бывшему парню

Звезда "Гарри Поттера" вернулась к бывшему парнюОни нежно обнимаются и целуются.

Звездную пару актеров Эмму Уотсон и Корда Оверстрита папарацци "поймали" во время их поцелуя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Накануне сообщалось о том, что Эмма и Корд разошлись. Однако в Сети появилось фото-подтверждение того, что пара снова вместе.

На снимке Уотсон с Оверстритом выглядят увлеченными друг другом.

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Напомним, в прошлом году западные СМИ сообщали, что Эмма Уотсон выходит замуж за предпринимателя Уильямса Мак Найта, который старше актрисуы на 10 лет и работает менеджером в компании Medallia, специализирующейся на компьютерной технике.

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 Теги: Гарри Поттер, бывший парень, Уотсон

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Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
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