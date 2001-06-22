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Раздел: Культура  
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Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам

Меган Маркл пренебрегла королевскими правиламОчередной конфуз произошел во время традиционных конных скачек в Аскоте.

Меган Маркл уже успела стать народной любимицей, а ее поведение и образ сравнили с принцессой Дианой. Герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях и одновременно демонстрирует пренебрежение королевскими правилам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Елизавета II впервые посетила мероприятие в 1945 году. С тех пор каждый год члены королевской семьи надевают красивые платья и шляпки и становятся участниками спортивного действа. Исключением не стали гонки в 2018 году, на которых дебютировала герцогиня Сассекская. Однако Меган Маркл решила внести свои коррективы в традиции гонки.

Хотя жена принца Гарри не забыла надеть своею шляпку, все же оказалась в центре новостей. Меган Маркл пожалела свое роскошное белое платье от Givenchy и отказалась на него прикреплять традиционный бейдж со своим именем. Наклейку она прикрепила к клатчу.

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Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не присутствовала на спортивном событии, но в прошлом году герцогиня Кембриджская придерживалась правил королевской семьи и на кружевное платье прикрепила круглую эмблему со своим именем.

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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