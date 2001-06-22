Раздел: Культура
Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам
Очередной конфуз произошел во время традиционных конных скачек в Аскоте.
Меган Маркл уже успела стать народной любимицей, а ее поведение и образ сравнили с принцессой Дианой. Герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях и одновременно демонстрирует пренебрежение королевскими правилам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Елизавета II впервые посетила мероприятие в 1945 году. С тех пор каждый год члены королевской семьи надевают красивые платья и шляпки и становятся участниками спортивного действа. Исключением не стали гонки в 2018 году, на которых дебютировала герцогиня Сассекская. Однако Меган Маркл решила внести свои коррективы в традиции гонки.
Хотя жена принца Гарри не забыла надеть своею шляпку, все же оказалась в центре новостей. Меган Маркл пожалела свое роскошное белое платье от Givenchy и отказалась на него прикреплять традиционный бейдж со своим именем. Наклейку она прикрепила к клатчу.
Читайте также: Стал известен подарок королевы Гарри и Меган Маркл
Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не присутствовала на спортивном событии, но в прошлом году герцогиня Кембриджская придерживалась правил королевской семьи и на кружевное платье прикрепила круглую эмблему со своим именем.
Меган Маркл уже успела стать народной любимицей, а ее поведение и образ сравнили с принцессой Дианой. Герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях и одновременно демонстрирует пренебрежение королевскими правилам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Елизавета II впервые посетила мероприятие в 1945 году. С тех пор каждый год члены королевской семьи надевают красивые платья и шляпки и становятся участниками спортивного действа. Исключением не стали гонки в 2018 году, на которых дебютировала герцогиня Сассекская. Однако Меган Маркл решила внести свои коррективы в традиции гонки.
Хотя жена принца Гарри не забыла надеть своею шляпку, все же оказалась в центре новостей. Меган Маркл пожалела свое роскошное белое платье от Givenchy и отказалась на него прикреплять традиционный бейдж со своим именем. Наклейку она прикрепила к клатчу.
Читайте также: Стал известен подарок королевы Гарри и Меган Маркл
Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не присутствовала на спортивном событии, но в прошлом году герцогиня Кембриджская придерживалась правил королевской семьи и на кружевное платье прикрепила круглую эмблему со своим именем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2276
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
Оставьте свой комментарий