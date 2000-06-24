» » Монатик удивил новым хобби
Раздел: Культура  
0

Монатик удивил новым хобби

Монатик удивил новым хоббиПевец вызвал немалое восхищение у поклонников.

Украинский певец Монатик попробовать себя в роли серфера. Артист показал видео своего экстремального занятия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Монатик решил впервые встать на доску для серфинга и покорить большие волны. Совершил экстремальную затею артист в Киеве. Надев специальную одежду, популярный певец умело преодолевал водный путь и уверенно стоял на ногах.

Результатами своего дебюта на воде Монатик поделился на своей странице в Instagram, чем вызвал немалое восхищение у поклонников.

Читайте также: Монатик показал, как выглядит без бороды

Вчера (21 июня – ред.) был мой первый "wakesurf"! Ну, и теперь понятно, что это любовь навеки,– отметил певец.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Монатик, хобби

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
     191
     0

Похожие новости по теме

Монатик снялся для обложки глянца Монатик снялся для обложки глянца

Монатик поблагодарил команду журнала.

Монатик посетил Disneyland со своими детьми Монатик посетил Disneyland со своими детьми

Однако одно фото все же проскользнуло на страницу певца.

Монатик рассказал о своем отношении к выступлениям в России Монатик рассказал о своем отношении к выступлениям в России

Монатик популярный певец в РФ.

Монатик показал, как отпраздновал свой день рождения Монатик показал, как отпраздновал свой день рождения

На снимках певец сидит в кругу своей команды.

Монатик показал, как выглядит без бороды Монатик показал, как выглядит без бороды

Певец удивил новым имиджем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх