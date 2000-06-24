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Раздел: Культура  
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Джонни Депп столкнулся с серьезными финансовыми проблемами

Джонни Депп столкнулся с серьезными финансовыми проблемами Организация, управляющая деньгами Джонни Деппа, обокрала актера.

Теперь кинозвезда судится с менеджерами, при этом надеется восстановить свое материальное благополучие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Любимец публики Джонни Депп поведал, что доверил управлять денежными средствами одной организации, специализирующейся на данных вопросах.

Артист пытается добиться справедливости и поэтому подал в суд на руководство данной организации. Актер заявил, что менеджеры этого финансового объединения занимались кредитными махинациями, что привело к потере денег.

Финансисты компании также обратились в суд против звезды. Они обвиняют Деппа в чрезмерной расточительности. Они сообщили, что актер купил 45 автомобилей, 70 гитар, 200 дорогих картин и совершал иные мелкие покупки.

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К тратам звезды также причисляются такие приобретения, как диван из телешоу о семье Кардашьян и выстрел из пушки прахом Хантера Томпсона. Финансисты предоставили для суда все данные, где доказывается, что Депп потратил 3 миллиона долларов.
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 Теги: Джонни Депп, банкротство

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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