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Раздел: Культура  
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Дрю Бэрримор заметно потолстела на новых фото

Дрю Бэрримор заметно потолстела на новых фото Папарацци сняли передвижение женщины по улице.

43-летняя кинозвезда Дрю Бэрримор никогда не скрывала, что между съемками она набирает вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Недавно фотографы засняли Дрю Бэрримор, прибывшую на съемки шоу Джимми Киммела в лос-анджелесскую студию. Звезду сопровождали дочери: 5-летняя Олив и 4-летняя Фрэнки. В гости к телеведущему Дрю приехала в неформальном виде: на ней были старые, с трудом застегнувшиеся на пропавшей талии джинсы, будто прилетевшие из 90-х, и «бабушкина» блуза с люрексом.

Наверняка Дрю переоделась в гримерке, однако не поругать ее за слишком короткий клеш и нависающий над джинсами животик практически невозможно — чем сейчас и занимаются хейтеры знаменитости в соцсетях.

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Впрочем, Дрю Бэрримор всегда готова защитить себя от нападок — не так давно она довольно резко ответила женщине, язвительно поздравившей ее якобы с имеющей место третьей беременностью.

Дрю Бэрримор заметно потолстела на новых фото
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 Теги: Дрю Бэрримор, фигура

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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