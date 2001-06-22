Раздел: Культура
Дрю Бэрримор заметно потолстела на новых фото
Папарацци сняли передвижение женщины по улице.
43-летняя кинозвезда Дрю Бэрримор никогда не скрывала, что между съемками она набирает вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Недавно фотографы засняли Дрю Бэрримор, прибывшую на съемки шоу Джимми Киммела в лос-анджелесскую студию. Звезду сопровождали дочери: 5-летняя Олив и 4-летняя Фрэнки. В гости к телеведущему Дрю приехала в неформальном виде: на ней были старые, с трудом застегнувшиеся на пропавшей талии джинсы, будто прилетевшие из 90-х, и «бабушкина» блуза с люрексом.
Наверняка Дрю переоделась в гримерке, однако не поругать ее за слишком короткий клеш и нависающий над джинсами животик практически невозможно — чем сейчас и занимаются хейтеры знаменитости в соцсетях.
Читайте также: Бен Аффлек ожидает появления четвертого ребенка, - СМИ
Впрочем, Дрю Бэрримор всегда готова защитить себя от нападок — не так давно она довольно резко ответила женщине, язвительно поздравившей ее якобы с имеющей место третьей беременностью.
43-летняя кинозвезда Дрю Бэрримор никогда не скрывала, что между съемками она набирает вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Недавно фотографы засняли Дрю Бэрримор, прибывшую на съемки шоу Джимми Киммела в лос-анджелесскую студию. Звезду сопровождали дочери: 5-летняя Олив и 4-летняя Фрэнки. В гости к телеведущему Дрю приехала в неформальном виде: на ней были старые, с трудом застегнувшиеся на пропавшей талии джинсы, будто прилетевшие из 90-х, и «бабушкина» блуза с люрексом.
Наверняка Дрю переоделась в гримерке, однако не поругать ее за слишком короткий клеш и нависающий над джинсами животик практически невозможно — чем сейчас и занимаются хейтеры знаменитости в соцсетях.
Читайте также: Бен Аффлек ожидает появления четвертого ребенка, - СМИ
Впрочем, Дрю Бэрримор всегда готова защитить себя от нападок — не так давно она довольно резко ответила женщине, язвительно поздравившей ее якобы с имеющей место третьей беременностью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
38
0
Также советуем посмотреть
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
Оставьте свой комментарий