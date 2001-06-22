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Раздел: Культура  
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Дорофеева показала соблазнительное фото в "невидимом" купальнике

Дорофеева показала соблазнительное фото в "невидимом" купальнике Купальник имеет телесный цвет, поэтому его трудно различить на фото.

Участница популярной украинской группы Время и стекло Надя Дорофеева порадовала своих поклонников новым фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на From-UA.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует в бассейне в сплошном купальнике. Артистка похвасталась своей фигурой.

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Поклонники сразу же отреагировали на ее фото, написав много комплиментов: "Голая?", "Сочный орех", "Очень эффектные булочки", "Вот так задок", "Лучшая".

Дорофеева показала соблазнительное фото в "невидимом" купальнике
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 Теги: Надежда Дорофеева, фото, купальник

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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