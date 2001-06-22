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Раздел: Культура  
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Самая известная модель plus-size показала красавицу-маму

Самая известная модель plus-size показала красавицу-мамуМама модели выглядит великолепно.

Знаменитая во всем мире модель формата plus-size из США Эшли Грэм похвасталась соблазнительным фото, на котором изображена вместе со своей матерью Линдой, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, женщины не постеснялись позировать в открытых купальниках на камеру, чем, безусловно, восхитили фанатов. Пикантный снимок Эшли опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Мама и дочь сфотографировались в разноцветных купальниках от бренда ILYSM. Эшли предстала перед поклонниками в розовом бикини, а мама примерила сплошной купальный костюм.

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За короткое время снимок собрал почти 350 тысяч лайков от фолловеров Эшли.

Самая известная модель plus-size показала красавицу-маму
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 Теги: Эшли Грэм, красота

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Сегодня, 09:31 » Автор: Анна Мартынова
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