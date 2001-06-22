Раздел: Культура
Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикини
Певица наслаждается отдыхом.
Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.
"Держите меня, это слишком красиво. Просто бомба", - сказала пользователь София Залалиева.
"Два тату на ножках? Блин, что там написано? Так интересно", - подчеркнул юзер Настя Голинберг.
"Я очень много думаю, восхищаюсь тобой. Ты просто невероятная. Огромное спасибо, ты заставила меня ценить окружающих меня людей", - уточнила пользователь Мария Занадворова.
Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте
Менее чем за сутки снимок набрал более 110 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.
Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.
"Держите меня, это слишком красиво. Просто бомба", - сказала пользователь София Залалиева.
"Два тату на ножках? Блин, что там написано? Так интересно", - подчеркнул юзер Настя Голинберг.
"Я очень много думаю, восхищаюсь тобой. Ты просто невероятная. Огромное спасибо, ты заставила меня ценить окружающих меня людей", - уточнила пользователь Мария Занадворова.
Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте
Менее чем за сутки снимок набрал более 110 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.
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