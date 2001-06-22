» » Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикини
Раздел: Культура  
0

Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикини

Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикиниПевица наслаждается отдыхом.

Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.

Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикини


"Держите меня, это слишком красиво. Просто бомба", - сказала пользователь София Залалиева.

"Два тату на ножках? Блин, что там написано? Так интересно", - подчеркнул юзер Настя Голинберг.

"Я очень много думаю, восхищаюсь тобой. Ты просто невероятная. Огромное спасибо, ты заставила меня ценить окружающих меня людей", - уточнила пользователь Мария Занадворова.

Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.

Читайте также: Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

Менее чем за сутки снимок набрал более 110 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Надя Дорофеева, бикини

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:51 » Автор: Анна Мартынова
     977
     0

Похожие новости по теме

Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами

Солистка "Время и Стекло" сфотографировалась в купальнике.

Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

Девушка выбрала платье в пол.

Надя Дорофеева восхитила поклонников нежным образом Надя Дорофеева восхитила поклонников нежным образом

Певица стала главной героиней нового выпуска известного глянца.

Надя Дорофеева похвалилась идеальной фигурой Надя Дорофеева похвалилась идеальной фигурой

Воспитанница Потапа очаровала сети спортивной попой.

Надя Дорофеева оголила соблазнительные ножки Надя Дорофеева оголила соблазнительные ножки

Певица в соблазнительном мини восхитила идеальными ножками.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх