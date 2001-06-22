Раздел: Культура
Исхудавшая Наталья Могилевская перепугала поклонников
Певица сильно похудела.
Украинская поп-исполнительница Наталья Могилевская, прежде вызвавшая восторг поклонников своим похудением, свежим фото в соцсети спровоцировала обратную реакцию. Судя по всему, артистка не остановилась на достигнутом, и сейчас, как отметили ее фолловеры, заигралась с диетами, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Фото, вызвавшее дискуссии, Могилевская опубликовала на личной странице в Instagram.
Певица показалась фанам в ярком летнем платье с просьбой о совете модниц.
"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?" - поинтересовалась артистка.
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Однако в комментариях, которых собралось под фото более 600, фолловеры Могилевской стали делиться советами не только касательно платья, но и внешности звезды, которая показалась им "серой" и даже "болезненной".
Украинская поп-исполнительница Наталья Могилевская, прежде вызвавшая восторг поклонников своим похудением, свежим фото в соцсети спровоцировала обратную реакцию. Судя по всему, артистка не остановилась на достигнутом, и сейчас, как отметили ее фолловеры, заигралась с диетами, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Фото, вызвавшее дискуссии, Могилевская опубликовала на личной странице в Instagram.
Певица показалась фанам в ярком летнем платье с просьбой о совете модниц.
"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?" - поинтересовалась артистка.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила фигурой в бикини
Однако в комментариях, которых собралось под фото более 600, фолловеры Могилевской стали делиться советами не только касательно платья, но и внешности звезды, которая показалась им "серой" и даже "болезненной".
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