» » Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикини
Раздел: Культура  
0

Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикини

Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикиниМодель прорекламировала купальник своего бренда.

22-летняя модель и младшая сестра Ким Кардашьян – Кендалл Дженнер делится летним настроением с поклонниками: девушка разместила несколько фото в ярко-желтом купальнике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Читайте также: Кендалл Дженнер показала фигуру в крохотном бикини

Кендалл опубликовала снимки не только для того, чтобы в очередной раз похвастаться свой физической формой, но также прорекламировать купальник от их с сестрой бренда KENDALL + KYLIE.

Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикини
Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикини
Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикини
Кендалл Дженнер подчеркнула талию откровенным бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кендалл Дженнер, бикини

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:41 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0

Похожие новости по теме

Кендалл Дженнер сфотографировалась на крыше в нижнем белье Кендалл Дженнер сфотографировалась на крыше в нижнем белье

Модель показала стройную фигуру.

Кендалл Дженнер позировала в белье для новой рекламы Кендалл Дженнер позировала в белье для новой рекламы

Кендалл Дженнер в рекламной кампании бренда La Perla.

Кендалл Дженнер показала фигуру в крохотном бикини Кендалл Дженнер показала фигуру в крохотном бикини

Девушка любит демонстрировать достоинства своей фигуры.

Кендалл Дженнер жалуется на проблемы со здоровьем Кендалл Дженнер жалуется на проблемы со здоровьем

Кендалл Дженнер боится, что у нее остановится сердце.

Кендалл Дженнер снялась для Vogue без белья Кендалл Дженнер снялась для Vogue без белья

Кендалл Дженнер стала настоящим феноменом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх