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Раздел: Культура  
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Ноги от ушей: Ольга Полякова сверкнула на пляже

Ноги от ушей: Ольга Полякова сверкнула на пляжеПопулярная певица Оля Полякова – обладательница стройной фигуры и грех ее не показать в Instagram, особенно, когда пришло лето и начался сезон отпусков.

"Ну в ленту вам тела!", – подписала фото Оля.

На своей страничке звезда опубликовала снимок, на котором она позирует на пляже в желтом купальнике, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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В комментариях Оля от поклонников получила тысячи комплиментов: "Оце так ніжки! Як такі можна мати?", "Ольга, Ваши ноги!! Они прекрасны!! Вас природа полюбила еще с рождения!", "Распечатаю себе и повешу на холодильник! Вы -шикарная", "Нічого собі! Всліпнути можна від такої краси!", "Супер тело! Вы молодец, трудяжка во всем я вас обожаю!", "Богиня, Оля!!! Эти ноги просто бомба", "Ноги – шедевр природы".
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 Теги: Полякова, певица, артистка

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Сегодня, 13:47 » Автор: Ульяна Воликовская
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