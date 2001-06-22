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Раздел: Культура  
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54-летняя экс-жена Сталлоне родила дочку

54-летняя экс-жена Сталлоне родила дочкуМама и доченька чувствуют себя хорошо.

Знаменитая датская актриса, бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен, о беременности которой сообщалось ранее, стала мамой в пятый раз.

Нильсен, известная по фильмам "Рыжая Соня", "Рокки-4" и "Кобра", родила долгожданную дочку, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.

Это первый общий ребенок для Бриджит и ее мужа - 39-летнего итальянского продюсера Маттиа Десси.

Не смотря на почтенный возраст мамочки, роды прошли хорошо. Нильсен в июле исполнится 55 лет.

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Отметим, что в хрупкой сестрички (девочка родилась весом 2,5 килограмма) много защитников. Ведь у Нильсен четверо сыновей от предыдущих отношений.
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 Теги: звезды, материнство, Сталлоне

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Сегодня, 15:11 » Автор: Ульяна Воликовская
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