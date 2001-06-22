Раздел: Культура
Поклонники Бейонсе считают, что она беременна
Фанаты звезды уверены, что певица снова ждет ребенка.
К такому выводу ее поклонники пришли еще пару недель назад, когда она только начала свои выступления в рамках своего нового тура, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
А на днях подозрения фанатов превратились в уверенность — когда папарацци удалось сфотографировать певицу в Лондоне, возвращавшуюся со своим мужем Джей Зи из клуба.
Супруги, засиделись допоздна в популярном заведении The Arts Club. И когда они появились оттуда, репортеры заметили, что Бейонсе прижимала руку к животу, словно защищая его, жестом, весьма характерным для беременных. При этом, одета певица была в черное бархатное платье чрезвычайно свободного фасона, надежно скрывавшее ее фигуру.
Впрочем, то, что Бейонсе, которая всегда гордилась своими формами, последнее время даже на сцене облачается в наряды очень специфического покроя, поклонники заметили еще раньше, когда певица появилась на концерте в первый раз после годичного перерыва.
«Она одевается в свободные накидки, блейзеры с завышенной талией и тому подобное. И все ради того, чтобы скрыть живот! Не иначе, как она снова ждет ребенка!» — так поклонники певицы прокомментировали изменение в стиле ее одежды.
Читайте также: Бейонсе снова заметно поправилась
Более того, наиболее внимательные из фанатов все же ухитрились, несмотря на всю «маскировку» на сцене, разглядеть ее фигуру и утверждают, что ее живот уже заметно округлился.
К такому выводу ее поклонники пришли еще пару недель назад, когда она только начала свои выступления в рамках своего нового тура, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
А на днях подозрения фанатов превратились в уверенность — когда папарацци удалось сфотографировать певицу в Лондоне, возвращавшуюся со своим мужем Джей Зи из клуба.
Супруги, засиделись допоздна в популярном заведении The Arts Club. И когда они появились оттуда, репортеры заметили, что Бейонсе прижимала руку к животу, словно защищая его, жестом, весьма характерным для беременных. При этом, одета певица была в черное бархатное платье чрезвычайно свободного фасона, надежно скрывавшее ее фигуру.
Впрочем, то, что Бейонсе, которая всегда гордилась своими формами, последнее время даже на сцене облачается в наряды очень специфического покроя, поклонники заметили еще раньше, когда певица появилась на концерте в первый раз после годичного перерыва.
«Она одевается в свободные накидки, блейзеры с завышенной талией и тому подобное. И все ради того, чтобы скрыть живот! Не иначе, как она снова ждет ребенка!» — так поклонники певицы прокомментировали изменение в стиле ее одежды.
Читайте также: Бейонсе снова заметно поправилась
Более того, наиболее внимательные из фанатов все же ухитрились, несмотря на всю «маскировку» на сцене, разглядеть ее фигуру и утверждают, что ее живот уже заметно округлился.
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