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Раздел: Культура  
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Поклонники Бейонсе считают, что она беременна

Поклонники Бейонсе считают, что она беременнаФанаты звезды уверены, что певица снова ждет ребенка.

К такому выводу ее поклонники пришли еще пару недель назад, когда она только начала свои выступления в рамках своего нового тура, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

А на днях подозрения фанатов превратились в уверенность — когда папарацци удалось сфотографировать певицу в Лондоне, возвращавшуюся со своим мужем Джей Зи из клуба.

Супруги, засиделись допоздна в популярном заведении The Arts Club. И когда они появились оттуда, репортеры заметили, что Бейонсе прижимала руку к животу, словно защищая его, жестом, весьма характерным для беременных. При этом, одета певица была в черное бархатное платье чрезвычайно свободного фасона, надежно скрывавшее ее фигуру.

Впрочем, то, что Бейонсе, которая всегда гордилась своими формами, последнее время даже на сцене облачается в наряды очень специфического покроя, поклонники заметили еще раньше, когда певица появилась на концерте в первый раз после годичного перерыва.

«Она одевается в свободные накидки, блейзеры с завышенной талией и тому подобное. И все ради того, чтобы скрыть живот! Не иначе, как она снова ждет ребенка!» — так поклонники певицы прокомментировали изменение в стиле ее одежды.

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Более того, наиболее внимательные из фанатов все же ухитрились, несмотря на всю «маскировку» на сцене, разглядеть ее фигуру и утверждают, что ее живот уже заметно округлился.
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 Теги: Бейонсе, поклонники, беременность

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Сегодня, 16:39 » Автор: Ульяна Воликовская
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