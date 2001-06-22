» » Энрике Иглесиас показал милые снимки детей
Раздел: Культура  
0

Энрике Иглесиас показал милые снимки детей

Энрике Иглесиас показал милые снимки детейЗнаменитый испанский певец Энрике Иглесиас и его супруга, теннисистка Анна Курникова стали родителями в декабре прошлого года.

У пары родились близнецы Николас и Люси, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Супруги редко публикуют фото или видео с детьми. Но на этот раз и Энрике, и Анна на своих страницах в Instagram разместили милые снимки их малышей.

Читайте также: Энрике Иглесиас показал свой роскошный дом в Майами. Фото

Как оказалось, они активные футбольные болельщики, ведь Анна держит сувенирный футбольный мяч, а Энрике примерил испанский шарф болельщика.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дети, звезды, фотографии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:47 » Автор: Ульяна Воликовская
     914
     0

Похожие новости по теме

Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве

Они с женой Анной Курниковой справляются с новыми обязанностями.

Энрике Иглесиас приобщает детей к футболу: звезда смотрел матч вместе с детьми Энрике Иглесиас приобщает детей к футболу: звезда смотрел матч вместе с детьми

Дети спокойно смотрели футбол с отцом.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова с собаками отдохнули в Майями Энрике Иглесиас и Анна Курникова с собаками отдохнули в Майями

Звездная пара Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой вместе уже около пятнадцати лет, однако, узаконивать свои отношения влюбленные не спешат.

Анна Курникова 12 лет не была знакома с отцом своего жениха Энрике Иглесиаса Анна Курникова 12 лет не была знакома с отцом своего жениха Энрике Иглесиаса

Знаменитый певец представил свою подругу родителям после 12 лет отношений. Певец Энрике Иглесиас не только не торопится жениться на Анне Курниковой, но также не стремиться знакомить ее со своим отцом. Хулио Иглесиас признался, что за все 12 лет так ни разу не встретился с избранницей сына.

Анна Курникова не дождется предложения от Энрике Иглесиаса Анна Курникова не дождется предложения от Энрике Иглесиаса

Певец признался, что не готов на ответственные шаги. Американский певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка Анна Курникова на протяжении долгих лет являются одной из самых обсуждаемых звездных пар.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх