Раздел: Культура
Куртка Мелании Трамп вызвала новую волну возмущения
В сети начали демонстрировать, как должна была бы выглядеть куртка жены президента.
Из-за скандальной куртки с надписью "Мне действительно все равно, а вам разве нет?", которую надела жена президента США Дональда Трампа Мелания, начался флешмоб в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как ранее сообщал 24 канал, первая леди США отправилась проведать детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в этой куртке. Американцы сразу раскритиковали такой выбор в социальных сетях.
После чего в сети начали демонстрировать, как должна была бы выглядеть куртка жены президента во время ее визита к мигрантам.
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К примеру, дизайнер и иллюстратор Джастин Теодоро опубликовал скетч куртки с надписью "Никому не должно быть все равно".
Из-за скандальной куртки с надписью "Мне действительно все равно, а вам разве нет?", которую надела жена президента США Дональда Трампа Мелания, начался флешмоб в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как ранее сообщал 24 канал, первая леди США отправилась проведать детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в этой куртке. Американцы сразу раскритиковали такой выбор в социальных сетях.
После чего в сети начали демонстрировать, как должна была бы выглядеть куртка жены президента во время ее визита к мигрантам.
Читайте также: Икона стиля: потрясающие образы Мелании Трамп. Фото
К примеру, дизайнер и иллюстратор Джастин Теодоро опубликовал скетч куртки с надписью "Никому не должно быть все равно".
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