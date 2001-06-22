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Раздел: Культура  
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Куртка Мелании Трамп вызвала новую волну возмущения

Куртка Мелании Трамп вызвала новую волну возмущенияВ сети начали демонстрировать, как должна была бы выглядеть куртка жены президента.

Из-за скандальной куртки с надписью "Мне действительно все равно, а вам разве нет?", которую надела жена президента США Дональда Трампа Мелания, начался флешмоб в соцсетях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как ранее сообщал 24 канал, первая леди США отправилась проведать детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в этой куртке. Американцы сразу раскритиковали такой выбор в социальных сетях.

После чего в сети начали демонстрировать, как должна была бы выглядеть куртка жены президента во время ее визита к мигрантам.

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К примеру, дизайнер и иллюстратор Джастин Теодоро опубликовал скетч куртки с надписью "Никому не должно быть все равно".

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 Теги: Мелания Трамп, возмущение

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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