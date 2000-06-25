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Раздел: Культура  
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Ани Лорак отдохнула с друзьями на Днепре

Ани Лорак отдохнула с друзьями на Днепре "Люблю Киев! Люблю моих друзей!" - подписала снимки певица.

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в России, похвасталась отдыхом на родине вместе с друзьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

При этом на своей странице в Instagram артистка призналась, что любит столицу Украины.

В соцсети Лорак опубликовала несколько фотографий, на которых изображена в компании родных на яхте в водах Днепра.

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"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" - подписала снимки певица.

Ани Лорак отдохнула с друзьями на Днепре
Ани Лорак отдохнула с друзьями на Днепре
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 Теги: Ани Лорак, Киев, отдых

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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