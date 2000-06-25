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Раздел: Культура  
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Дочь известной актрисы на самом деле оказалась сыном

Дочь известной актрисы на самом деле оказалась сыном Актриса Синтия Никсон упустила момент идентификации Саманты.

Западные издания обсуждают необычную ситуацию вокруг дочери Саманты Никсон. Девочка звезды сериала «Секс в большом городе» стала сыном Сэмюэлем. Информацию официально подтвердили в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Дочь звезды родилась в ноябре 1996 года. Ее отец — бывший партнер Никсон, Дэнни Мозес. У Мозеса и Никсон также есть сын Чарльз, который родился в 2002 году. У Никсона теперь также есть сын по имени Макс в браке с новой женой Кристин Маринони.

Макс родился в 2011 году. Маринони работала на нового заместителя мэра Нью-Йорка до недавнего времени. Маринони также известна своей активистской работой.

Синтия Никсон приветствовала своего сына Сэмюэля во время празднований 14-го ежегодного дня Транс-действий. Дочь, которая стала сыном, окончила чикагский Университет.

Гордая мама и актриса, которая в настоящее время баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка, в Instagram опубликовала фотографию и открыто поделилась в первый раз, что 21-летний Сэмюэль, рожденный Самантой, трансгендер.

«Я так горжусь моим сыном Сэмюэлем Джозефом Моисеем, который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных начинаниях # TransDayofAction. # TDOA», — написала Синтия.

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Примечательно, что в прошлом году она говорила о важности выхода ЛГБТ и отстаивания прав.
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 Теги: Синтия Никсон, ЛГБТ, дочь

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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