Раздел: Культура
Дочь известной актрисы на самом деле оказалась сыном
Актриса Синтия Никсон упустила момент идентификации Саманты.
Западные издания обсуждают необычную ситуацию вокруг дочери Саманты Никсон. Девочка звезды сериала «Секс в большом городе» стала сыном Сэмюэлем. Информацию официально подтвердили в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Дочь звезды родилась в ноябре 1996 года. Ее отец — бывший партнер Никсон, Дэнни Мозес. У Мозеса и Никсон также есть сын Чарльз, который родился в 2002 году. У Никсона теперь также есть сын по имени Макс в браке с новой женой Кристин Маринони.
Макс родился в 2011 году. Маринони работала на нового заместителя мэра Нью-Йорка до недавнего времени. Маринони также известна своей активистской работой.
Синтия Никсон приветствовала своего сына Сэмюэля во время празднований 14-го ежегодного дня Транс-действий. Дочь, которая стала сыном, окончила чикагский Университет.
Гордая мама и актриса, которая в настоящее время баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка, в Instagram опубликовала фотографию и открыто поделилась в первый раз, что 21-летний Сэмюэль, рожденный Самантой, трансгендер.
«Я так горжусь моим сыном Сэмюэлем Джозефом Моисеем, который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных начинаниях # TransDayofAction. # TDOA», — написала Синтия.
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Примечательно, что в прошлом году она говорила о важности выхода ЛГБТ и отстаивания прав.
Западные издания обсуждают необычную ситуацию вокруг дочери Саманты Никсон. Девочка звезды сериала «Секс в большом городе» стала сыном Сэмюэлем. Информацию официально подтвердили в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Дочь звезды родилась в ноябре 1996 года. Ее отец — бывший партнер Никсон, Дэнни Мозес. У Мозеса и Никсон также есть сын Чарльз, который родился в 2002 году. У Никсона теперь также есть сын по имени Макс в браке с новой женой Кристин Маринони.
Макс родился в 2011 году. Маринони работала на нового заместителя мэра Нью-Йорка до недавнего времени. Маринони также известна своей активистской работой.
Синтия Никсон приветствовала своего сына Сэмюэля во время празднований 14-го ежегодного дня Транс-действий. Дочь, которая стала сыном, окончила чикагский Университет.
Гордая мама и актриса, которая в настоящее время баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка, в Instagram опубликовала фотографию и открыто поделилась в первый раз, что 21-летний Сэмюэль, рожденный Самантой, трансгендер.
«Я так горжусь моим сыном Сэмюэлем Джозефом Моисеем, который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных начинаниях # TransDayofAction. # TDOA», — написала Синтия.
Читайте также: Ани Лорак отдохнула с друзьями на Днепре
Примечательно, что в прошлом году она говорила о важности выхода ЛГБТ и отстаивания прав.
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