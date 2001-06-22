Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон

Певица впервые погладила собаку и показала это на фото.



33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх, сообщает



К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.







"Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их", - говорится в сообщении под фото.



На опубликованных фото украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома "Intonation".



На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.



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Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак."Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их", - говорится в сообщении под фото.На опубликованных фото украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома "Intonation".На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.



