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Раздел: Культура  
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Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон

Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон Певица впервые погладила собаку и показала это на фото.

33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.

Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон


"Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их", - говорится в сообщении под фото.

На опубликованных фото украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома "Intonation".

На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.

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Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.

Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон
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 Теги: Тина Кароль, собаки

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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