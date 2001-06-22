Раздел: Культура
Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон
Певица впервые погладила собаку и показала это на фото.
33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.
"Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их", - говорится в сообщении под фото.
На опубликованных фото украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома "Intonation".
На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.
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Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.
33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.
"Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их", - говорится в сообщении под фото.
На опубликованных фото украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома "Intonation".
На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.
Читайте также: Дочь известной актрисы на самом деле оказалась сыном
Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.
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