Раздел: Культура
Инсайдер рассказал о будущей роли Роберта Де Ниро
Актер сыграет в сольном фильме о Джокере.
Известный актер Роберт Де Ниро может присоединиться к Хоакину Фениксу в сольном фильме о Джокера, который получил рабочий подзаголовок "Ромео", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Как сообщили инсайдеры, актеру предложили роль нового персонажа по имени Мюррей Франклин. Полный актерский состав картины и дата релиза пока не раскрываются, а съемки начнутся уже в сентябре этого года.
Режиссером проекта выступит Тодд Филлипс, известный по трилогии "Мальчишник в Вегасе", а продюсером станет сам Мартин Скорсезе.
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Новый фильм о Джокера станет первым проектом в рамках нового студийного бренда компании DC.
Известный актер Роберт Де Ниро может присоединиться к Хоакину Фениксу в сольном фильме о Джокера, который получил рабочий подзаголовок "Ромео", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Как сообщили инсайдеры, актеру предложили роль нового персонажа по имени Мюррей Франклин. Полный актерский состав картины и дата релиза пока не раскрываются, а съемки начнутся уже в сентябре этого года.
Режиссером проекта выступит Тодд Филлипс, известный по трилогии "Мальчишник в Вегасе", а продюсером станет сам Мартин Скорсезе.
Читайте также: Тина Кароль больше не боится собак после поездки в Лондон
Новый фильм о Джокера станет первым проектом в рамках нового студийного бренда компании DC.
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