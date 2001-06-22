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Раздел: Культура  
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Инсайдер рассказал о будущей роли Роберта Де Ниро

Инсайдер рассказал о будущей роли Роберта Де Ниро Актер сыграет в сольном фильме о Джокере.

Известный актер Роберт Де Ниро может присоединиться к Хоакину Фениксу в сольном фильме о Джокера, который получил рабочий подзаголовок "Ромео", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Как сообщили инсайдеры, актеру предложили роль нового персонажа по имени Мюррей Франклин. Полный актерский состав картины и дата релиза пока не раскрываются, а съемки начнутся уже в сентябре этого года.

Режиссером проекта выступит Тодд Филлипс, известный по трилогии "Мальчишник в Вегасе", а продюсером станет сам Мартин Скорсезе.

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Новый фильм о Джокера станет первым проектом в рамках нового студийного бренда компании DC.
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 Теги: Роберт Де Ниро, роль

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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