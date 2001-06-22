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Раздел: Культура  
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Появились новые подробности о будущем "Человеке-пауке"

Появились новые подробности о будущем "Человеке-пауке" Том Холланд рассекретил название ожидаемой ленты.

Любитель спойлеров сообщает больше деталей, чем инсайдеры! Похоже, что следующий фильм "Человек-паук" держит бренд в своей "домашней" теме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Том Холланд, которого в Голливуде называют любителем спойлеров, опубликовал в Инстаграмме сообщение, в котором рассказал, что сиквел, который выйдет в 2019 году, будет называться "Человек-паук: вдали от дома" (напомним, что прошлогодняя лента с актером носила название "Возвращение домой").

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В касте также появится Джейк Джилленхол, а сценарий написан Крисом МакКенна и Эриком Соммерсом.
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 Теги: человек-паук, фильм, название

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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