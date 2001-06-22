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Раздел: Культура  
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Галкин выложил в Сеть нескромное фото Пугачевой

Галкин выложил в Сеть нескромное фото ПугачевойМаксим Галкин сфотографировал свою жену на отдыхе.

На своей страничке в Инстаграме Галкин поделился свежей фоткой Аллы Борисовны, на которой она выглядит помолодевшей и постройневшей.

Фолловеры Максима обратили внимание на то, что Пугачева не надела бюстгальтер и вышла на прогулку в нескромном виде.

Но при этом от комплиментов Примадонне нет отбоя: "Суперженщина!", "Стильная и молодая!!", "Женщина с большой буквы!!!", "Звезда, она и в Африке звезда!".

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Это фото оценили лайками около полумиллиона пользователей соцсети.

Галкин выложил в Сеть нескромное фото Пугачевой
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 Теги: Алла Пугачева, внешность

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Сегодня, 09:33 » Автор: Валерия Янобекова
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