Раздел: Культура
Галкин выложил в Сеть нескромное фото Пугачевой
Максим Галкин сфотографировал свою жену на отдыхе.
На своей страничке в Инстаграме Галкин поделился свежей фоткой Аллы Борисовны, на которой она выглядит помолодевшей и постройневшей.
Фолловеры Максима обратили внимание на то, что Пугачева не надела бюстгальтер и вышла на прогулку в нескромном виде.
Но при этом от комплиментов Примадонне нет отбоя: "Суперженщина!", "Стильная и молодая!!", "Женщина с большой буквы!!!", "Звезда, она и в Африке звезда!".
Читайте также: Ссоры в звездных кругах: инцидент вокруг Селены Гомес «обострился»
Это фото оценили лайками около полумиллиона пользователей соцсети.
На своей страничке в Инстаграме Галкин поделился свежей фоткой Аллы Борисовны, на которой она выглядит помолодевшей и постройневшей.
Фолловеры Максима обратили внимание на то, что Пугачева не надела бюстгальтер и вышла на прогулку в нескромном виде.
Но при этом от комплиментов Примадонне нет отбоя: "Суперженщина!", "Стильная и молодая!!", "Женщина с большой буквы!!!", "Звезда, она и в Африке звезда!".
Читайте также: Ссоры в звездных кругах: инцидент вокруг Селены Гомес «обострился»
Это фото оценили лайками около полумиллиона пользователей соцсети.
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