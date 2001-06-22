Галкин выложил в Сеть нескромное фото Пугачевой

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На своей страничке в Инстаграме Галкин поделился свежей фоткой Аллы Борисовны, на которой она выглядит помолодевшей и постройневшей.Фолловеры Максима обратили внимание на то, что Пугачева не надела бюстгальтер и вышла на прогулку в нескромном виде.Но при этом от комплиментов Примадонне нет отбоя: "Суперженщина!", "Стильная и молодая!!", "Женщина с большой буквы!!!", "Звезда, она и в Африке звезда!".Это фото оценили лайками около полумиллиона пользователей соцсети.