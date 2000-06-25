Лилия Ребрик выставила напоказ стройные ноги

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Недавно Лилия Ребрик стала мамой во второй раз, но успела уже вернуться на работу и привести фигуру в норму. Утром она показала фото-подтверждение, на котором запечатлена в летнем ярком платье с игривой юбкой, через которую публика в соцсети и телезрители смогли разглядеть ее стройные ножки.Подписала Лилия новое фото так: "Сьома ранку - а я вже Фея!))) «Ранок з Україною» триває! Вмикайте канал Україна і прокидаємось разом!))".Фолловеры телеведущей не поскупились на комплименты и оставили много подобных комментариев под ее фотографией: "Ви завжди фея!", "Красотка"", "Шикарная женщина!", "Неймовiрно красива жiнка)))".