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Раздел: Культура  
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Купальник Яны Клочковой не скрыл ее прелестей

Купальник Яны Клочковой не скрыл ее прелестейОлимпийская чемпионка поделилась летним фото в Инстаграме.

На свежей фотке Яна Клочкова запечатлена в черном слитном купальнике, подчеркивающем достоинства ее фигуры.

Подписала Яна свое фото так: "Дни так быстро складываются в недели, недели - в месяца, а месяца - в годы, что даже не замечаешь, как уходит самое счастливое время в твоей жизни...".

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Без комплиментов для Яны Клочкой не обошлось, поклонники то и дело, что пишут их один за другим: "С возрастом Вы становитесь более утонченной и изысканной", "Сильная,нежная, женственная", "Бомбита!!!мое сердце разбито!", "Рыбка золотая))" и так далее.

Купальник Яны Клочковой не скрыл ее прелестей
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 Теги: Яна Клочкова, фигура

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Сегодня, 16:18 » Автор: Валерия Янобекова
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