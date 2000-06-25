Купальник Яны Клочковой не скрыл ее прелестей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На свежей фотке Яна Клочкова запечатлена в черном слитном купальнике, подчеркивающем достоинства ее фигуры.Подписала Яна свое фото так: "Дни так быстро складываются в недели, недели - в месяца, а месяца - в годы, что даже не замечаешь, как уходит самое счастливое время в твоей жизни...".Без комплиментов для Яны Клочкой не обошлось, поклонники то и дело, что пишут их один за другим: "С возрастом Вы становитесь более утонченной и изысканной", "Сильная,нежная, женственная", "Бомбита!!!мое сердце разбито!", "Рыбка золотая))" и так далее.