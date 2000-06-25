Раздел: Культура
Регина Тодоренко стала ведущей нового шоу на росТВ
Ведущая заинтриговала фанатов своим сообщением.
Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которую все знают как экс-ведущую программы "Орел и решка", решила попробовать себя на российском телеканале "Пятница!" в ее собственном проекте "Пятница с Региной".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще три недели назад ведущая заинтриговала фанатов своим сообщением, где отметила, что "она вынашивала свое детище 9 месяцев", которое потом объяснила как рождение ее нового проекта "Пятница с Региной", премьера которого состоится 29 июня в 23:00 в России.
Читайте также: Регина Тодоренко переметнулась на росТВ
Уже вчера появились первые кадры, на которых Регина позирует в студии ее шоу. По словам девушки, гостями программы станут известные блогеры, музыканты, актеры, танцоры, которых Регина будет ставить в неожиданные обстоятельства, чтобы раскрыть звезд с новой стороны. Соведущим певицы станет российский видеоблоггер Николай Соболев.
Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которую все знают как экс-ведущую программы "Орел и решка", решила попробовать себя на российском телеканале "Пятница!" в ее собственном проекте "Пятница с Региной".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще три недели назад ведущая заинтриговала фанатов своим сообщением, где отметила, что "она вынашивала свое детище 9 месяцев", которое потом объяснила как рождение ее нового проекта "Пятница с Региной", премьера которого состоится 29 июня в 23:00 в России.
Читайте также: Регина Тодоренко переметнулась на росТВ
Уже вчера появились первые кадры, на которых Регина позирует в студии ее шоу. По словам девушки, гостями программы станут известные блогеры, музыканты, актеры, танцоры, которых Регина будет ставить в неожиданные обстоятельства, чтобы раскрыть звезд с новой стороны. Соведущим певицы станет российский видеоблоггер Николай Соболев.
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