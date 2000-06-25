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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко стала ведущей нового шоу на росТВ

Регина Тодоренко стала ведущей нового шоу на росТВВедущая заинтриговала фанатов своим сообщением.

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которую все знают как экс-ведущую программы "Орел и решка", решила попробовать себя на российском телеканале "Пятница!" в ее собственном проекте "Пятница с Региной".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Еще три недели назад ведущая заинтриговала фанатов своим сообщением, где отметила, что "она вынашивала свое детище 9 месяцев", которое потом объяснила как рождение ее нового проекта "Пятница с Региной", премьера которого состоится 29 июня в 23:00 в России.

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Уже вчера появились первые кадры, на которых Регина позирует в студии ее шоу. По словам девушки, гостями программы станут известные блогеры, музыканты, актеры, танцоры, которых Регина будет ставить в неожиданные обстоятельства, чтобы раскрыть звезд с новой стороны. Соведущим певицы станет российский видеоблоггер Николай Соболев.

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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