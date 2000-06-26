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Раздел: Культура  
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Легендарный сериал Дэвида Линча может получить продолжение

Легендарный сериал Дэвида Линча может получить продолжение "Это было бы замечательное приключение", - поделился мыслями режиссер.

Похоже, что и у режиссера остались вопросы без ответов после выхода долгожданного третьго сезона в прошлом году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Днями, во время автограф-сессии на презентации книги воспоминаний "Комната в мечту" (или же "Пространство для мечтаний" — Room to Dream), написанной Дэвидом Линчем в соавторстве с журналисткой Кристиной Маккенной, режиссера спросили, не планирует ли он продолжить историю персонажа "Твин Пикса" Кэрри Пейдж (это двойник взрослой Лоры Палмер, которую агент Купер встречает в финале предыдущего сезона).

Линч не дал никакого конкретного ответа, но рассказал, что эта сюжетная линия не дает ему покоя и "зовет", хотя нельзя так просто говорить о новых сьемках: "есть много помех".

Какие помехи - неизвестно. Еще в прошлом году канал Showtime, который занимался производством третьего сезона "Твин Пикса", заявлял о желании продолжить сотрудничество с режиссером. О четвертом сезоне сериала говорил и актер Кайл Маклахлен, сыгравший агента Купера.

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"Я думаю, что это вполне возможно. Это было бы замечательное приключение. Я бы все бросил, чтобы сняться в продолжении", — говорил Маклахлен.
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 Теги: Дэвид Линч, Твин Пикс, сериал

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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