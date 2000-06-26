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Раздел: Культура  
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Майли Сайрус сыграла скромную свадьбу

Майли Сайрус сыграла скромную свадьбу Вечеринка в честь бракосочетания была неформальной.

Свадьба получилась очень веселая и неформальная: соседи были очень удивлены, когда узнали впоследствии, что это была не просто дружеская вечеринка, а бракосочетание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.

Торжество организовали в стиле хиппи: все было немного шумно и бессмысленно, везде бегали дети гостей и многочисленные животные Майли.

Сама Сайрус в день бракосочетания впиталась в белое платье богемного стиля. Гостей угощали исключительно веганскими блюдами. На свадьбу приехали родные как невесты, так и жениха: поздравить дочь прибыли его отец Билли и мама Триш.

А Лиама прилетели поддержать его братья Крис и Люк. Интересно, что Сайрус и Хемсворт запланировали еще одну свадьбу - на родине жениха, в Австралии

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Он хочет, чтобы в праздновании приняли участие и другие члены его семьи, которые не смогли прилететь в Малибу.
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 Теги: Майли Сайрус, свадьба

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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