Раздел: Культура
Майли Сайрус сыграла скромную свадьбу
Вечеринка в честь бракосочетания была неформальной.
Свадьба получилась очень веселая и неформальная: соседи были очень удивлены, когда узнали впоследствии, что это была не просто дружеская вечеринка, а бракосочетание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Торжество организовали в стиле хиппи: все было немного шумно и бессмысленно, везде бегали дети гостей и многочисленные животные Майли.
Сама Сайрус в день бракосочетания впиталась в белое платье богемного стиля. Гостей угощали исключительно веганскими блюдами. На свадьбу приехали родные как невесты, так и жениха: поздравить дочь прибыли его отец Билли и мама Триш.
А Лиама прилетели поддержать его братья Крис и Люк. Интересно, что Сайрус и Хемсворт запланировали еще одну свадьбу - на родине жениха, в Австралии
Читайте также: Хайди Клум сфотографировали на прогулке со старшей дочерью
Он хочет, чтобы в праздновании приняли участие и другие члены его семьи, которые не смогли прилететь в Малибу.
Свадьба получилась очень веселая и неформальная: соседи были очень удивлены, когда узнали впоследствии, что это была не просто дружеская вечеринка, а бракосочетание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Торжество организовали в стиле хиппи: все было немного шумно и бессмысленно, везде бегали дети гостей и многочисленные животные Майли.
Сама Сайрус в день бракосочетания впиталась в белое платье богемного стиля. Гостей угощали исключительно веганскими блюдами. На свадьбу приехали родные как невесты, так и жениха: поздравить дочь прибыли его отец Билли и мама Триш.
А Лиама прилетели поддержать его братья Крис и Люк. Интересно, что Сайрус и Хемсворт запланировали еще одну свадьбу - на родине жениха, в Австралии
Читайте также: Хайди Клум сфотографировали на прогулке со старшей дочерью
Он хочет, чтобы в праздновании приняли участие и другие члены его семьи, которые не смогли прилететь в Малибу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
60
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
Оставьте свой комментарий