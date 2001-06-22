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Раздел: Культура  
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По мотивам "Ведьмака" снимут сериал от Netflix

По мотивам "Ведьмака" снимут сериал от Netflix Вскоре начнется подбор актеров.

Несмотря на то, что еще в феврале 2018 года шоураннер сообщила фанатам вселенной Анджея Сапковского, что была окончена работа над сценарием пилотного эпизода сериала, поклонники не спешили радоваться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Но уже официально известно: компания Netflix в скором времени планирует начать отбор актёров для сериала «Ведьмак».

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"Давайте поговорим о кастинге. Да, я сказала волшебное слово! Кастинг начнётся в ближайшее время, и нет, я не могу вам сказать, кто будет нашим главным выбором, поэтому не спрашивайте", — такое сообщение Хиссрич опубликовала в своём Twitter.
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 Теги: Ведьмак, сериал

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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