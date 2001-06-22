Раздел: Культура
По мотивам "Ведьмака" снимут сериал от Netflix
Вскоре начнется подбор актеров.
Несмотря на то, что еще в феврале 2018 года шоураннер сообщила фанатам вселенной Анджея Сапковского, что была окончена работа над сценарием пилотного эпизода сериала, поклонники не спешили радоваться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Но уже официально известно: компания Netflix в скором времени планирует начать отбор актёров для сериала «Ведьмак».
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"Давайте поговорим о кастинге. Да, я сказала волшебное слово! Кастинг начнётся в ближайшее время, и нет, я не могу вам сказать, кто будет нашим главным выбором, поэтому не спрашивайте", — такое сообщение Хиссрич опубликовала в своём Twitter.
Несмотря на то, что еще в феврале 2018 года шоураннер сообщила фанатам вселенной Анджея Сапковского, что была окончена работа над сценарием пилотного эпизода сериала, поклонники не спешили радоваться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Но уже официально известно: компания Netflix в скором времени планирует начать отбор актёров для сериала «Ведьмак».
Читайте также: Актеры из "Игры престолов" поженились в Шотландии
"Давайте поговорим о кастинге. Да, я сказала волшебное слово! Кастинг начнётся в ближайшее время, и нет, я не могу вам сказать, кто будет нашим главным выбором, поэтому не спрашивайте", — такое сообщение Хиссрич опубликовала в своём Twitter.
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