Яна Соломко показала свежее фото с дочерью

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Яна Соломко решила провести эксперимент и несколько недель не радовала своих поклонников новыми фотографиями в соцсети, которых они с нетерпением всегда ждут.Несколько часов назад произошло чудо и певица наконец-то поделилась с инстаграм-подписчиками новой фотографией, на которой она запечатлена с дочерью в океане.Подписала Яна свежее фото так: "Ну как вы тут без нас? #месяцбезинстаграма", а в ответ получила массу подобных комментариев: "Очень рада видеть тебя и малышку!", "Какая бомбезная фотка...супер....", "Мы рады вас видеть, вы прекрасны!".