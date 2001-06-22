» » Яна Соломко показала свежее фото с дочерью
Раздел: Культура  
0

Яна Соломко показала свежее фото с дочерью

Яна Соломко показала свежее фото с дочерьюПевица целый месяц не заглядывала в Инстаграм.

Яна Соломко решила провести эксперимент и несколько недель не радовала своих поклонников новыми фотографиями в соцсети, которых они с нетерпением всегда ждут.

Несколько часов назад произошло чудо и певица наконец-то поделилась с инстаграм-подписчиками новой фотографией, на которой она запечатлена с дочерью в океане.

Читайте также: LOBODA показала, как выглядит по утрам

Подписала Яна свежее фото так: "Ну как вы тут без нас? #месяцбезинстаграма", а в ответ получила массу подобных комментариев: "Очень рада видеть тебя и малышку!", "Какая бомбезная фотка...супер....", "Мы рады вас видеть, вы прекрасны!".

Яна Соломко показала свежее фото с дочерью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Яна Соломко, дочь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:23 » Автор: Валерия Янобекова
     315
     0

Похожие новости по теме

Яна Соломко показала архивное фото с дочерью Яна Соломко показала архивное фото с дочерью

Украинская певица показала в Инстаграме милое фото с дочкой.

Яна Соломко показала свежее фото подросшей дочери Яна Соломко показала свежее фото подросшей дочери

Певица перестала скрывать лицо своей дочери.

Яна Соломко выложила в Instagram новые фото с дочерью Яна Соломко выложила в Instagram новые фото с дочерью

Певица осчастливила поклонников свежими фотографиями повзрослевшей дочери.

Яна Соломко показала, как проводит время с дочерью Яна Соломко показала, как проводит время с дочерью

Певица выложила в Инстаграм забавное фото.

Яна Соломко сфоткалась с дочерью в ванной Яна Соломко сфоткалась с дочерью в ванной

Певица поделилась новой фотографией из отпуска в экзотическом месте.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх