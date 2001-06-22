Раздел: Культура
Яна Соломко показала свежее фото с дочерью
Певица целый месяц не заглядывала в Инстаграм.
Яна Соломко решила провести эксперимент и несколько недель не радовала своих поклонников новыми фотографиями в соцсети, которых они с нетерпением всегда ждут.
Несколько часов назад произошло чудо и певица наконец-то поделилась с инстаграм-подписчиками новой фотографией, на которой она запечатлена с дочерью в океане.
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Подписала Яна свежее фото так: "Ну как вы тут без нас? #месяцбезинстаграма", а в ответ получила массу подобных комментариев: "Очень рада видеть тебя и малышку!", "Какая бомбезная фотка...супер....", "Мы рады вас видеть, вы прекрасны!".
Яна Соломко решила провести эксперимент и несколько недель не радовала своих поклонников новыми фотографиями в соцсети, которых они с нетерпением всегда ждут.
Несколько часов назад произошло чудо и певица наконец-то поделилась с инстаграм-подписчиками новой фотографией, на которой она запечатлена с дочерью в океане.
Читайте также: LOBODA показала, как выглядит по утрам
Подписала Яна свежее фото так: "Ну как вы тут без нас? #месяцбезинстаграма", а в ответ получила массу подобных комментариев: "Очень рада видеть тебя и малышку!", "Какая бомбезная фотка...супер....", "Мы рады вас видеть, вы прекрасны!".
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