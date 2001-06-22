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Раздел: Культура  
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Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото

Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фотоЭкс-солистка группы "Алиби" поделилась новыми фотографиями в Инстаграме.

Ангелина Завальская снялась в новом фотосете и показала своим поклонникам несколько фоток со съемки, правда, это еще не отретушированные кадры, а те, которые были сняты не ее телефон.

Прокомментировала свои фото певица так: "Сегодня наснимали красоты.. Ух...что получилось у нас... такого у меня ещё не было!!!! У нас у всех подучилась прекрасная команда и отличная съемка!!!! Совсем скоро поделюсь результатом! А пока - листайте фото!".

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В комментариях соблазнительную Ангелину Завальскую щедро осыпали комплиментами: "Искушенная идеальность", "Ви надзвичайні!", "Красавица!".

Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото

Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото

Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото

Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото
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 Теги: Ангелина Завальская, соблазн

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Сегодня, 10:47 » Автор: Валерия Янобекова
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