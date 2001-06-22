Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото

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Ангелина Завальская снялась в новом фотосете и показала своим поклонникам несколько фоток со съемки, правда, это еще не отретушированные кадры, а те, которые были сняты не ее телефон.Прокомментировала свои фото певица так: "Сегодня наснимали красоты.. Ух...что получилось у нас... такого у меня ещё не было!!!! У нас у всех подучилась прекрасная команда и отличная съемка!!!! Совсем скоро поделюсь результатом! А пока - листайте фото!".В комментариях соблазнительную Ангелину Завальскую щедро осыпали комплиментами: "Искушенная идеальность", "Ви надзвичайні!", "Красавица!".