Раздел: Культура
Ангелина Завальская выложила в Сеть серию соблазнительных фото
Экс-солистка группы "Алиби" поделилась новыми фотографиями в Инстаграме.
Ангелина Завальская снялась в новом фотосете и показала своим поклонникам несколько фоток со съемки, правда, это еще не отретушированные кадры, а те, которые были сняты не ее телефон.
Прокомментировала свои фото певица так: "Сегодня наснимали красоты.. Ух...что получилось у нас... такого у меня ещё не было!!!! У нас у всех подучилась прекрасная команда и отличная съемка!!!! Совсем скоро поделюсь результатом! А пока - листайте фото!".
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В комментариях соблазнительную Ангелину Завальскую щедро осыпали комплиментами: "Искушенная идеальность", "Ви надзвичайні!", "Красавица!".
Ангелина Завальская снялась в новом фотосете и показала своим поклонникам несколько фоток со съемки, правда, это еще не отретушированные кадры, а те, которые были сняты не ее телефон.
Прокомментировала свои фото певица так: "Сегодня наснимали красоты.. Ух...что получилось у нас... такого у меня ещё не было!!!! У нас у всех подучилась прекрасная команда и отличная съемка!!!! Совсем скоро поделюсь результатом! А пока - листайте фото!".
Читайте также: Регина Тодоренко стала ведущей нового шоу на росТВ
В комментариях соблазнительную Ангелину Завальскую щедро осыпали комплиментами: "Искушенная идеальность", "Ви надзвичайні!", "Красавица!".
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