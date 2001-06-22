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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский порадовал поклонниц новым фото

Виталий Козловский порадовал поклонниц новым фотоУкраинский певец сделал забавное селфи и выложил его в Инстаграм.

Виталий Козловский сделал "губки бантиком" и сфотографировался, а потом поделился селфи в Инстаграме, чем порадовал многочисленных поклонниц.

Под фото Виталий написал: "Вы любите целоваться? Поцелуй, как лекарство... Зацелованный человек живёт дольше... И выглядит лучше!
Совет дня: Целуйтесь с любимыми!!".

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К слову, в комментариях под новым фото засветилась и бывшая девушка певца Рамина Эсхакзай, оставившая такое сообщение: " мне больше твои Советы по поводу того, как пережить расставание, понравились", на что Виталий ответил смайликами.

Виталий Козловский порадовал поклонниц новым фото
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 Теги: Виталий Козловский, фото

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Сегодня, 14:09 » Автор: Валерия Янобекова
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