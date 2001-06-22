Виталий Козловский порадовал поклонниц новым фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Виталий Козловский сделал "губки бантиком" и сфотографировался, а потом поделился селфи в Инстаграме, чем порадовал многочисленных поклонниц.Под фото Виталий написал: "Вы любите целоваться? Поцелуй, как лекарство... Зацелованный человек живёт дольше... И выглядит лучше!Совет дня: Целуйтесь с любимыми!!".К слову, в комментариях под новым фото засветилась и бывшая девушка певца Рамина Эсхакзай, оставившая такое сообщение: " мне больше твои Советы по поводу того, как пережить расставание, понравились", на что Виталий ответил смайликами.