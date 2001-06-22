Раздел: Культура
Виталий Козловский порадовал поклонниц новым фото
Украинский певец сделал забавное селфи и выложил его в Инстаграм.
Виталий Козловский сделал "губки бантиком" и сфотографировался, а потом поделился селфи в Инстаграме, чем порадовал многочисленных поклонниц.
Под фото Виталий написал: "Вы любите целоваться? Поцелуй, как лекарство... Зацелованный человек живёт дольше... И выглядит лучше!
Совет дня: Целуйтесь с любимыми!!".
Читайте также: Легендарный сериал Дэвида Линча может получить продолжение
К слову, в комментариях под новым фото засветилась и бывшая девушка певца Рамина Эсхакзай, оставившая такое сообщение: " мне больше твои Советы по поводу того, как пережить расставание, понравились", на что Виталий ответил смайликами.
Виталий Козловский сделал "губки бантиком" и сфотографировался, а потом поделился селфи в Инстаграме, чем порадовал многочисленных поклонниц.
Под фото Виталий написал: "Вы любите целоваться? Поцелуй, как лекарство... Зацелованный человек живёт дольше... И выглядит лучше!
Совет дня: Целуйтесь с любимыми!!".
Читайте также: Легендарный сериал Дэвида Линча может получить продолжение
К слову, в комментариях под новым фото засветилась и бывшая девушка певца Рамина Эсхакзай, оставившая такое сообщение: " мне больше твои Советы по поводу того, как пережить расставание, понравились", на что Виталий ответил смайликами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
866
0
Также советуем посмотреть
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
- В США сейчас большой скандал
- Меган Маркл отдыхает: британка насмешила мир бюджетной «шляпкой»
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
Оставьте свой комментарий