Раздел: Культура
Экс-солистка "NIKITA" поразила своим шпагатом
Певица продолжает восхищать поклонников откровенными фотографиями.
В Инстаграме Анастасия Кумейко активно делится снимками из своего отпуска в США.
На этот раз DJ NANA продемонстрировала свою гибкость, сделав шпагат в воздухе. Настя забросила ногу на дорожный знак "Stop" и показала, насколько пластичное ее тело.
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В комментариях, как и всегда, Кумейко осыпали комплиментами ее многочисленные поклонники: "Крутая растяжка!", "Красивое фото", "Вы красотка!".
В Инстаграме Анастасия Кумейко активно делится снимками из своего отпуска в США.
На этот раз DJ NANA продемонстрировала свою гибкость, сделав шпагат в воздухе. Настя забросила ногу на дорожный знак "Stop" и показала, насколько пластичное ее тело.
Читайте также: Актеры из "Игры престолов" поженились в Шотландии
В комментариях, как и всегда, Кумейко осыпали комплиментами ее многочисленные поклонники: "Крутая растяжка!", "Красивое фото", "Вы красотка!".
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