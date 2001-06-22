Экс-солистка "NIKITA" поразила своим шпагатом

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В Инстаграме Анастасия Кумейко активно делится снимками из своего отпуска в США.На этот раз DJ NANA продемонстрировала свою гибкость, сделав шпагат в воздухе. Настя забросила ногу на дорожный знак "Stop" и показала, насколько пластичное ее тело.В комментариях, как и всегда, Кумейко осыпали комплиментами ее многочисленные поклонники: "Крутая растяжка!", "Красивое фото", "Вы красотка!".