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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "NIKITA" поразила своим шпагатом

Экс-солистка "NIKITA" поразила своим шпагатомПевица продолжает восхищать поклонников откровенными фотографиями.

В Инстаграме Анастасия Кумейко активно делится снимками из своего отпуска в США.

На этот раз DJ NANA продемонстрировала свою гибкость, сделав шпагат в воздухе. Настя забросила ногу на дорожный знак "Stop" и показала, насколько пластичное ее тело.

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В комментариях, как и всегда, Кумейко осыпали комплиментами ее многочисленные поклонники: "Крутая растяжка!", "Красивое фото", "Вы красотка!".

Экс-солистка "NIKITA" поразила своим шпагатом
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 Теги: Анастасия Кумейко, шпагат

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Сегодня, 15:32 » Автор: Валерия Янобекова
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