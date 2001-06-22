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Раздел: Культура  
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"Капитан Америка" неожиданно прибыл в Киев

"Капитан Америка" неожиданно прибыл в КиевФанаты уже успели сделать с актером совместные фотографии.

Голливудский киноактер Крис Эванс, который выполняет роль знаменитого героя комиксов – Капитана Америки, с неожиданным визитом прибыл в Киев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Увлекательные фанаты уже успели сделать с актером совместные фотографии.

Об этом стало известно из сообщений, опубликованных в его фан-аккаунте в Instagram. Сотрудники и посетители аэропорта "Борисполь" сделали несколько фотографий со звездой вселенной Marvel и взяли несколько автографов.

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"Новые фото Криса с фанатами в аэропорту "Борисполь", Украина",– говорится в сообщениях снимков на фан-странице Криса Эванса.

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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