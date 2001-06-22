"Капитан Америка" неожиданно прибыл в Киев

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Режиссер надел обычные будничные вещи, в которых сложно его узнать.

Американское издание Forbes признало Криса Эванса самым прибыльным актером года для киностудий.

Рейтинг возглавил Крис Эванс, который принес киностудиям в 181,8 раз большую прибыль по сравнении с его гонораром.