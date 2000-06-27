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Олег Винник покорил поклонниц своими формами

Олег Винник покорил поклонниц своими формамиПевец показал свои тренировки в Карпатах

Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий, где он тренируется в Буковеле (Карпаты). На снимках видно, что артист находится в очень хорошей спортивной форме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Тренуватися серед такої краси вдвічі приємно", – написал Олег под фото.

Поклонницы исполнителя восхитились его спортивной фигурой и забросали артиста комплиментами, сравнив его с Рэмбо, с Уокером – Техасским рейнджером, и даже с Аполлоном. "Ух ты какой качок", "Справжній спортсмен", "Мачо", "Оооооо, Боги...", "Ничего себе!, а Вы уже очень даже красиво сформировали свое тело, как бодибилдер", "Хоооот", "Мой Геркулес", "Очень приятно смотреть на мужчину, когда он следит за собой!!)))", "Красавчик Аполлон", – написали в комментариях фаны Винника.

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Однако были и те, кто раскритиковал певца: "Тренування – то добре, але не забудьте вашу суть і те, що ви основне робите – пишете пісні і співаєте, бо на даний час м'язи кращі, ніж нові пісні, без образ".

Олег Винник покорил поклонниц своими формами
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 Теги: Олег Винник, фигура

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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