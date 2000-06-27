Раздел: Культура
Олег Винник покорил поклонниц своими формами
Певец показал свои тренировки в Карпатах
Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий, где он тренируется в Буковеле (Карпаты). На снимках видно, что артист находится в очень хорошей спортивной форме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Тренуватися серед такої краси вдвічі приємно", – написал Олег под фото.
Поклонницы исполнителя восхитились его спортивной фигурой и забросали артиста комплиментами, сравнив его с Рэмбо, с Уокером – Техасским рейнджером, и даже с Аполлоном. "Ух ты какой качок", "Справжній спортсмен", "Мачо", "Оооооо, Боги...", "Ничего себе!, а Вы уже очень даже красиво сформировали свое тело, как бодибилдер", "Хоооот", "Мой Геркулес", "Очень приятно смотреть на мужчину, когда он следит за собой!!)))", "Красавчик Аполлон", – написали в комментариях фаны Винника.
Читайте также: Олег Винник показал, каким взглядом соблазняет женщин
Однако были и те, кто раскритиковал певца: "Тренування – то добре, але не забудьте вашу суть і те, що ви основне робите – пишете пісні і співаєте, бо на даний час м'язи кращі, ніж нові пісні, без образ".
Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий, где он тренируется в Буковеле (Карпаты). На снимках видно, что артист находится в очень хорошей спортивной форме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Тренуватися серед такої краси вдвічі приємно", – написал Олег под фото.
Поклонницы исполнителя восхитились его спортивной фигурой и забросали артиста комплиментами, сравнив его с Рэмбо, с Уокером – Техасским рейнджером, и даже с Аполлоном. "Ух ты какой качок", "Справжній спортсмен", "Мачо", "Оооооо, Боги...", "Ничего себе!, а Вы уже очень даже красиво сформировали свое тело, как бодибилдер", "Хоооот", "Мой Геркулес", "Очень приятно смотреть на мужчину, когда он следит за собой!!)))", "Красавчик Аполлон", – написали в комментариях фаны Винника.
Читайте также: Олег Винник показал, каким взглядом соблазняет женщин
Однако были и те, кто раскритиковал певца: "Тренування – то добре, але не забудьте вашу суть і те, що ви основне робите – пишете пісні і співаєте, бо на даний час м'язи кращі, ніж нові пісні, без образ".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
558
0
Также советуем посмотреть
- Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
Оставьте свой комментарий