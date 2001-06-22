Влад Яма сделал признание о новом сезоне «Танцев со звездами»

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Танцор и судья главного танцевального шоу страны «Танцуют все» откровенно рассказал о своих личных планах. Владислав Яма о своей личной жизни всегда говорил довольно открыто. Он признался, что у него есть девушка, сказал. Что очень хотел бы завести детей, но свадьбу пока планировать не собирается, как только решится – от