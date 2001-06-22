Раздел: Культура
Влад Яма сделал признание о новом сезоне «Танцев со звездами»
Танцор рассказал, как будет судить участников
Один из самых знаменитых хореографов украинского шоу-бизнеса Влад Яма рассказала читателям своего микроблога о том, как будет судить новый сезон «Танцев со звездами», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Танцор признался, что в преддверии выхода программы, его все чаще донимают вопросами о том, какую судейскую тактику он выберет в этот раз.
Он иронично отметил, что он не будет как всегда строгим, но также как и в прошлых выпусках будет говорить правду.
Читайте также: Влад Яма изменился до неузнаваемости
В качестве иллюстрации к посту, он опубликовал фото, на котором запечатлен в светлой джинсовой рубашке, надетой поверх белой футболки.
Один из самых знаменитых хореографов украинского шоу-бизнеса Влад Яма рассказала читателям своего микроблога о том, как будет судить новый сезон «Танцев со звездами», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Танцор признался, что в преддверии выхода программы, его все чаще донимают вопросами о том, какую судейскую тактику он выберет в этот раз.
Он иронично отметил, что он не будет как всегда строгим, но также как и в прошлых выпусках будет говорить правду.
Читайте также: Влад Яма изменился до неузнаваемости
В качестве иллюстрации к посту, он опубликовал фото, на котором запечатлен в светлой джинсовой рубашке, надетой поверх белой футболки.
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