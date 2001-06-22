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Раздел: Культура  
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Влад Яма сделал признание о новом сезоне «Танцев со звездами»

Влад Яма сделал признание о новом сезоне «Танцев со звездами»Танцор рассказал, как будет судить участников

Один из самых знаменитых хореографов украинского шоу-бизнеса Влад Яма рассказала читателям своего микроблога о том, как будет судить новый сезон «Танцев со звездами», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Танцор признался, что в преддверии выхода программы, его все чаще донимают вопросами о том, какую судейскую тактику он выберет в этот раз.

Он иронично отметил, что он не будет как всегда строгим, но также как и в прошлых выпусках будет говорить правду.

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В качестве иллюстрации к посту, он опубликовал фото, на котором запечатлен в светлой джинсовой рубашке, надетой поверх белой футболки.
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 Теги: Влад Яма, Танцы со звездами

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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