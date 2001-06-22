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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в купальникеЗнаменитость опубликовала несколько пикантных фотографий на своей странице в Instagram

Экс-"ВИА Гра", чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос похвасталась подтянутой фигурой в купальнике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На своей странице в Instagram она поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на Занзибаре (Танзания).

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Поклонники знаменитости тут же усыпали Санту комплиментами: "Классная", "Шикарная", "Роковая женщина", "Русалка Сирена", "Санта, вы меня сводите с ума своей фигурой, просто мечта", "Ну нельзя же быть такой обалденной!!!!! Фото супер!!!"

Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в купальнике
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 Теги: Санта Димопулос, фигура

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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