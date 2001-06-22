Регина Тодоренко выложила в Instagram смелое фото

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Экс-ведущая "Орла и Решки" сфотографировалась в шортах и бюсте от купальника, выставив свой живот напоказ.Подписала свое фото Регина следующим образом:"#ДеньСрача Дорогие хейтеры(если такие есть), вижу, что у вас очень много времени для того, чтобы писать комменты-ка**шки. Раз внутри накопилось так много яда, предлагаю устроить #ДеньСрача - в последнюю среду месяца я готова отдавать фото на растерзание всем, у кого внутри живет ка**шка (и человек никак не может с ней справиться), а также дать возможность написать самый гнусный коммент под постом о том, как плохо живётся, о ненавистной работе, о любых проблемах, которые касаются вас!!!. Фото буду публиковать с тегом #деньсрача, под ним и справляйте свою нужду! Вперёд, смельчаки! Балуйтесь на здоровье! Выскажитесь наконец-то, вам станет легче!".Порядка 130 тысяч инстаграм-пользователей лайкнули новое фото Регины, чем продемонстрировали свой восторг.