Раздел: Культура
Ольга Сумская поделилась фотографией дочери
Актриса показала, на кого похожа ее старшая дочь Антонина.
В комментарии под фото Тони Паперной ее звездная мама поздравила с днем ангела. А подписчики Ольги Сумской присоединились к поздравлениям и написали много комплиментов, адресовав их старшей дочери актрисы.
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"красивая у Вас дочь!", "Очень красивые глаза, не могу оторвать своих", "Дуже схожа на свого тата! Особливо очі.", "богиня. очень красивая, вся в маму", - так прокомментировали свежее селфи Тони Паперной поклонники ее мамы.
В комментарии под фото Тони Паперной ее звездная мама поздравила с днем ангела. А подписчики Ольги Сумской присоединились к поздравлениям и написали много комплиментов, адресовав их старшей дочери актрисы.
Читайте также: В Британии посвятили в рыцари участника ранее популярной группы
"красивая у Вас дочь!", "Очень красивые глаза, не могу оторвать своих", "Дуже схожа на свого тата! Особливо очі.", "богиня. очень красивая, вся в маму", - так прокомментировали свежее селфи Тони Паперной поклонники ее мамы.
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