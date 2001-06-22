Ольга Сумская поделилась фотографией дочери

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В комментарии под фото Тони Паперной ее звездная мама поздравила с днем ангела. А подписчики Ольги Сумской присоединились к поздравлениям и написали много комплиментов, адресовав их старшей дочери актрисы."красивая у Вас дочь!", "Очень красивые глаза, не могу оторвать своих", "Дуже схожа на свого тата! Особливо очі.", "богиня. очень красивая, вся в маму", - так прокомментировали свежее селфи Тони Паперной поклонники ее мамы.