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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская поделилась фотографией дочери

Ольга Сумская поделилась фотографией дочериАктриса показала, на кого похожа ее старшая дочь Антонина.

В комментарии под фото Тони Паперной ее звездная мама поздравила с днем ангела. А подписчики Ольги Сумской присоединились к поздравлениям и написали много комплиментов, адресовав их старшей дочери актрисы.

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"красивая у Вас дочь!", "Очень красивые глаза, не могу оторвать своих", "Дуже схожа на свого тата! Особливо очі.", "богиня. очень красивая, вся в маму", - так прокомментировали свежее селфи Тони Паперной поклонники ее мамы.

Ольга Сумская поделилась фотографией дочери
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 Теги: Сумская, Паперная

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Сегодня, 13:37 » Автор: Валерия Янобекова
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