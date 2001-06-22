Катерина Бужинская показала фигуру в летнем платье

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В Инстаграме Катерина Бужинская поделилась новыми фотографиями, на которых она запечатлена в ярком летнем платье, подчеркивающем ее безупречную фигуру.В подписи к снимкам певица написала: "Цветущая)))", а в ответ от своих поклонников получила массу комплиментов: "Какая красавица", "Супер", "Всегда говорю, все очень гармонирует и красивое летнее платье ну и фон с цветами. Прекрасно!", "Невероятная красотка!".К слову, платье Катерины и вправду гармонирует с фоном из цветущих кустов, на котором она сфотографировалась.