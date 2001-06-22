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Раздел: Культура  
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Катерина Бужинская показала фигуру в летнем платье

Катерина Бужинская показала фигуру в летнем платьеПевица очаровала поклонников своим внешним видом.

В Инстаграме Катерина Бужинская поделилась новыми фотографиями, на которых она запечатлена в ярком летнем платье, подчеркивающем ее безупречную фигуру.

В подписи к снимкам певица написала: "Цветущая)))", а в ответ от своих поклонников получила массу комплиментов: "Какая красавица", "Супер", "Всегда говорю, все очень гармонирует и красивое летнее платье ну и фон с цветами. Прекрасно!", "Невероятная красотка!".

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К слову, платье Катерины и вправду гармонирует с фоном из цветущих кустов, на котором она сфотографировалась.

Катерина Бужинская показала фигуру в летнем платье

Катерина Бужинская показала фигуру в летнем платье
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 Теги: Катерина Бужинская, фигура

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Сегодня, 15:10 » Автор: Валерия Янобекова
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