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Раздел: Культура  
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Джамала порадовала новым фото с мужем и сыном

Джамала порадовала новым фото с мужем и сыном Поклонники певицы в диком восторге от ее нового семейного фото.

Украинская певица сфотографировалась с мужем и сыном, а потом выложила снимок в Инстаграм, подписав его следущим образом: "Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест".

На этом фото Джамала запечатлена без макияжа, но при этом отлично выглядит, а потому комплименты ее адрес появляются в ленте комментариев с завидной регулярностью.

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Сын Джамалы запечатлен со спины, поэтому многочисленные поклонники все еще не могут узнать, на кого из родителей мальчик похож больше.

Джамала порадовала новым фото с мужем и сыном
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 Теги: Джамала, муж, сын

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Сегодня, 16:36 » Автор: Валерия Янобекова
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