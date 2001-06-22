Джамала порадовала новым фото с мужем и сыном

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Украинская певица сфотографировалась с мужем и сыном, а потом выложила снимок в Инстаграм, подписав его следущим образом: "Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест".На этом фото Джамала запечатлена без макияжа, но при этом отлично выглядит, а потому комплименты ее адрес появляются в ленте комментариев с завидной регулярностью.Сын Джамалы запечатлен со спины, поэтому многочисленные поклонники все еще не могут узнать, на кого из родителей мальчик похож больше.