Раздел: Культура
Джамала порадовала новым фото с мужем и сыном
Поклонники певицы в диком восторге от ее нового семейного фото.
Украинская певица сфотографировалась с мужем и сыном, а потом выложила снимок в Инстаграм, подписав его следущим образом: "Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест".
На этом фото Джамала запечатлена без макияжа, но при этом отлично выглядит, а потому комплименты ее адрес появляются в ленте комментариев с завидной регулярностью.
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Сын Джамалы запечатлен со спины, поэтому многочисленные поклонники все еще не могут узнать, на кого из родителей мальчик похож больше.
Украинская певица сфотографировалась с мужем и сыном, а потом выложила снимок в Инстаграм, подписав его следущим образом: "Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест".
На этом фото Джамала запечатлена без макияжа, но при этом отлично выглядит, а потому комплименты ее адрес появляются в ленте комментариев с завидной регулярностью.
Читайте также: Влад Яма сделал признание о новом сезоне «Танцев со звездами»
Сын Джамалы запечатлен со спины, поэтому многочисленные поклонники все еще не могут узнать, на кого из родителей мальчик похож больше.
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