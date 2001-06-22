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Раздел: Культура  
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В погоне за современностью: Marvel введут ЛГБТ персонажей

В погоне за современностью: Marvel введут ЛГБТ персонажейУже ранее из фильмов вырезали кадры с ЛГБТ-героями.


Компания Marvel подтвердила, что в скором времени в комиксах появится персонаж нетрадиционной ориентации. Этот персонаж также будет включен в кинематографическую вселенную Marvel.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Ранее из фильма «Тор. Рагнарек» был вырезан кадр, как из спальни Валькирии (актриса Тесса Томпсон) выходит женщина. Звезда подтвердила, что ее персонаж бисексуальной ориентации, однако режиссер Тайка Вайтити (Taika Waititi) решил убрать этот эпизод из фильма.

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Теперь глава Marvel Studios Кевин Фейдж (Kevin Feige) решил создать отдельного нового героя, который будет напрямую ассоциироваться с ЛГБТ. Возможно, что этот персонаж появится в новой части «Мстителей».
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 Теги: ЛГБТ, комиксы, Marvel

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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