Раздел: Культура
В погоне за современностью: Marvel введут ЛГБТ персонажей
Уже ранее из фильмов вырезали кадры с ЛГБТ-героями.
Компания Marvel подтвердила, что в скором времени в комиксах появится персонаж нетрадиционной ориентации. Этот персонаж также будет включен в кинематографическую вселенную Marvel.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Ранее из фильма «Тор. Рагнарек» был вырезан кадр, как из спальни Валькирии (актриса Тесса Томпсон) выходит женщина. Звезда подтвердила, что ее персонаж бисексуальной ориентации, однако режиссер Тайка Вайтити (Taika Waititi) решил убрать этот эпизод из фильма.
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Теперь глава Marvel Studios Кевин Фейдж (Kevin Feige) решил создать отдельного нового героя, который будет напрямую ассоциироваться с ЛГБТ. Возможно, что этот персонаж появится в новой части «Мстителей».
Компания Marvel подтвердила, что в скором времени в комиксах появится персонаж нетрадиционной ориентации. Этот персонаж также будет включен в кинематографическую вселенную Marvel.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Ранее из фильма «Тор. Рагнарек» был вырезан кадр, как из спальни Валькирии (актриса Тесса Томпсон) выходит женщина. Звезда подтвердила, что ее персонаж бисексуальной ориентации, однако режиссер Тайка Вайтити (Taika Waititi) решил убрать этот эпизод из фильма.
Читайте также: Анонсирована Marvel: Powers United VR для Oculus Rift
Теперь глава Marvel Studios Кевин Фейдж (Kevin Feige) решил создать отдельного нового героя, который будет напрямую ассоциироваться с ЛГБТ. Возможно, что этот персонаж появится в новой части «Мстителей».
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