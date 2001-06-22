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Раздел: Культура  
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Умер отец Майкла Джексона

Умер отец Майкла ДжексонаУ него был диагностирован рак четвертой стадии.

Отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона, Джо Джексон, умер 27 июня. Мужчина скончался на 90-м году жизни вследствие прогрессирующей болезни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как отмечают в издании, Джо Джексон скончался в 3:30 утра в среду, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находилась его семья, включая жену Кэтрин и его внуков.

На днях 89-летний мужчина подтвердил информацию, что у него был диагностирован рак четвертой стадии. Несколько дней назад его госпитализировали. Джексон также страдал от слабоумия и слепоты после перенесенного инсульта 2015 года.

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Внук покойного Джо Джексона, И Джексон, подтвердил информацию о смерти дедушки. "Спасибо, "Ebony Magazine". Мы видим любовь и поддержку и ценим это", – говорится в Twitter-сообщении Тая.


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 Теги: Майкл Джексон, отец, смерть

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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