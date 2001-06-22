Раздел: Культура
Умер отец Майкла Джексона
У него был диагностирован рак четвертой стадии.
Отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона, Джо Джексон, умер 27 июня. Мужчина скончался на 90-м году жизни вследствие прогрессирующей болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечают в издании, Джо Джексон скончался в 3:30 утра в среду, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находилась его семья, включая жену Кэтрин и его внуков.
На днях 89-летний мужчина подтвердил информацию, что у него был диагностирован рак четвертой стадии. Несколько дней назад его госпитализировали. Джексон также страдал от слабоумия и слепоты после перенесенного инсульта 2015 года.
Читайте также: Отец Майкла Джексона госпитализирован
Внук покойного Джо Джексона, И Джексон, подтвердил информацию о смерти дедушки. "Спасибо, "Ebony Magazine". Мы видим любовь и поддержку и ценим это", – говорится в Twitter-сообщении Тая.
Отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона, Джо Джексон, умер 27 июня. Мужчина скончался на 90-м году жизни вследствие прогрессирующей болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечают в издании, Джо Джексон скончался в 3:30 утра в среду, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находилась его семья, включая жену Кэтрин и его внуков.
На днях 89-летний мужчина подтвердил информацию, что у него был диагностирован рак четвертой стадии. Несколько дней назад его госпитализировали. Джексон также страдал от слабоумия и слепоты после перенесенного инсульта 2015 года.
Читайте также: Отец Майкла Джексона госпитализирован
Внук покойного Джо Джексона, И Джексон, подтвердил информацию о смерти дедушки. "Спасибо, "Ebony Magazine". Мы видим любовь и поддержку и ценим это", – говорится в Twitter-сообщении Тая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
690
0
Также советуем посмотреть
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
- Поддерживаю решение Гнапа пойти в политику
Оставьте свой комментарий