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Раздел: Культура  
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Принц Уильям прогулялся с победительницей Евровидения

Принц Уильям прогулялся с победительницей ЕвровиденияПринц Уильям и Нетта прогулялись по бульвару Ротшильда.

Принц Уильям во время официального визита в Тель-Авив встретился с певицей Неттой Барзилай, которая в этом году принесла Израилю победу на песенном конкурсе Евровидение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Фото встречи герцога с певицей опубликовали в Twitter Кенсингтонского дворца.

А несколько дней назад герцог посетил Иорданию, где воспроизвел детское фото его жены – Кейт Миддлтон.

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Напомним, победительницей Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".

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 Теги: Принц Уильям, Нетта Барзилай

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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