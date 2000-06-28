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Раздел: Культура  
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Paramount приступила к созданию нового фильма о Черепашках-ниндзя

Paramount приступила к созданию нового фильма о Черепашках-ниндзя Этот фильм станет уже третьим по счёту из данной серии.

Студия Paramount начала работу над третьим фильмом "Черепашки-ниндзя", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Фанаты считали, что триквел уже не появится на жкранах, так как лента, вышедшая в 2016 году, не оправдала прокатных надежд и еле-еле отбила деньги, вложенные в нее.

Сценарий картины напишет Эндрю Додж, ранее работавший над комедией "Плохие слова".

Одним из продюсеров нового фильма выступит Майкл Бэй.

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Впрочем, не стоит ожидать на продолжение ленты: фильм станет полноценным перезапуском франшизы.
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 Теги: Черепашки-ниндзя, фильм

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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