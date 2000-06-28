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Раздел: Культура  
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала пляжное фото

Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала пляжное фото Санта Димопулос отдыхала в Занзибаре.

Экс-солистка группы ВИА Гра Санта Димопулос не только рассказала, где отдыхает, но и показала как, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Санта Димопулос отправилась в Занзибар (Танзания), откуда активно публикует снимки на своей странице в Instagram.

Артистка поделилась снимками в купальнике, где показала свою подтянутую фигуру.

К слову, Димопулос часто акцентирует внимание на том, что красивая фигура сама собой не появляется.

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Необходимо тренироваться, чтобы нравиться себе.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала пляжное фото
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 Теги: Санта Димопулос, пляж, фото

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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