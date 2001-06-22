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Раздел: Культура  
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На голливудской Аллее славы появятся новые звезды

На голливудской Аллее славы появятся новые звезды Среди прочих, именные звезды получили Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро и Дэниел Крейг.

Недавно Голливудская торговая палата объявила список номинантов на получение именных звезд на знаменитой Аллее славы, расположенной на Голливудском бульваре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.

В числе них оказались Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Дэниел Крейг, Пинк, Люпита Ньоне, Кристен Белл, Мэнди Мур и другие.

Комитет всегда старается выбрать группу талантливых номинантов из разных категорий и жанров развлекательной индустрии.

"По моему мнению, в этом году Комитет превзошел сам себя, и поклонники, туристы и голливудское сообщество будут удовлетворены его выбором", - рассказал телепродюсер Вин Ди Бона, председатель Комитета по этом году.

В список номинантов, у которых отныне в запасе есть два года, чтобы выбрать наиболее удобную для своего графика дату открытия именной звезды, вошли:

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Алан Аркин
Кристен Белл
Дэниел Крейг
Роберт де Ниро
Гилльермо Дель Торо
Энн Хэтэуэй
Люпита Ньоне
Тайлер Перри
Джина Роулэндс
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 Теги: Аллея славы, звезды

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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