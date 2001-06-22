Раздел: Культура
На голливудской Аллее славы появятся новые звезды
Среди прочих, именные звезды получили Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро и Дэниел Крейг.
Недавно Голливудская торговая палата объявила список номинантов на получение именных звезд на знаменитой Аллее славы, расположенной на Голливудском бульваре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
В числе них оказались Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Дэниел Крейг, Пинк, Люпита Ньоне, Кристен Белл, Мэнди Мур и другие.
Комитет всегда старается выбрать группу талантливых номинантов из разных категорий и жанров развлекательной индустрии.
"По моему мнению, в этом году Комитет превзошел сам себя, и поклонники, туристы и голливудское сообщество будут удовлетворены его выбором", - рассказал телепродюсер Вин Ди Бона, председатель Комитета по этом году.
В список номинантов, у которых отныне в запасе есть два года, чтобы выбрать наиболее удобную для своего графика дату открытия именной звезды, вошли:
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Алан Аркин
Кристен Белл
Дэниел Крейг
Роберт де Ниро
Гилльермо Дель Торо
Энн Хэтэуэй
Люпита Ньоне
Тайлер Перри
Джина Роулэндс
Недавно Голливудская торговая палата объявила список номинантов на получение именных звезд на знаменитой Аллее славы, расположенной на Голливудском бульваре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
В числе них оказались Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Дэниел Крейг, Пинк, Люпита Ньоне, Кристен Белл, Мэнди Мур и другие.
Комитет всегда старается выбрать группу талантливых номинантов из разных категорий и жанров развлекательной индустрии.
"По моему мнению, в этом году Комитет превзошел сам себя, и поклонники, туристы и голливудское сообщество будут удовлетворены его выбором", - рассказал телепродюсер Вин Ди Бона, председатель Комитета по этом году.
В список номинантов, у которых отныне в запасе есть два года, чтобы выбрать наиболее удобную для своего графика дату открытия именной звезды, вошли:
Читайте также: Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала пляжное фото
Алан Аркин
Кристен Белл
Дэниел Крейг
Роберт де Ниро
Гилльермо Дель Торо
Энн Хэтэуэй
Люпита Ньоне
Тайлер Перри
Джина Роулэндс
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